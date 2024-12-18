Министерство внутренних дел сообщает, что продолжает усиленно работать над обеспечением правопорядка и безопасности в стране.

«Наша главная задача — создать условия, в которых каждый гражданин чувствует себя защищенным, а закон остается непреклонным для всех. Сегодня действия сотрудников полиции и граждан фиксируются видеокамерами, регистраторами и смартжетонами. Мониторинг осуществляется департаментом собственной безопасности МВД. К сожалению, несмотря на предупреждения, попытки подкупа сотрудников полиции продолжают иметь место. С начала усиленного контроля поступило более 900 сообщений, возбуждено более 70 уголовных дел за дачу взяток», — говорится в сообщении.

В Астане мужчина оставил деньги в бардачке служебной машины, надеясь избежать ответственности. Нарушитель привлечен к уголовной ответственности.

В Кокшетау мужчина предложил полицейским 500 тысяч тенге, чтобы избежать преследования. Дело передано в суд.

«Мы призываем всех граждан: Соблюдайте закон и не совершайте действий, которые могут привести к уголовной или административной ответственности. Только совместными усилиями, через честность и открытость, мы построим общество, где царят порядок и справедливость», — обращается МВД РК.

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