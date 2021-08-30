«Заверяли, что ничего не взорвется» — новые подробности взрывов близ Тараза

Появились новые подробности ЧП в Таразе. Ими поделился сотрудник 8-й пожарной бригады Байзакского района Асыл Мухамбетжанов, работавший на месте происшествия 26 августа. Он рассказал, что изначально прибывших пожарных заверили, что взрывов не будет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Baigenews.kz.

По словам Асыла Мухамбетжанова, его караул прибыл на территорию горящего склада первым. Ребята сразу же начали развертывание боевых крыльев. Но прежде чем начать тушение, Асыл решил уточнить детали возгорания, чтобы знать, к чему нужно быть готовыми.

«По прибытии на место я спросил, кто у них старший, мне указали то ли на старшего лейтенанта, то ли на майора. Тот подтвердил, что является старшим. И я спросил у этого человека, есть ли здесь что-то, что может взорваться. Он заверил, что ничего, что может взорваться, нет. Мы начали подачу воды, и после этого я снова переспросил насчет вероятности взрыва, и мне снова ответили, что все нормально», — рассказал Асыл Мухамбетжанов.

На тот момент было еще только задымление, валил густой черный дым, добавил Асыл. Когда в машине закончилась вода, ребята отъехали назад. В это время подоспел другой транспорт с водой из 4-го пожарного отделения.

По рассказу мужчины, пожарные взяли у них крупный лафетный ствол, способный подавать большее количество воды, и вновь приступили к тушению.

«Мы поняли, что толку от этого нет. Потом услышали небольшие хлопки и отбежали. В этот момент подошел оперативный дежурный Макропуло, и я ему доложил о ситуации, потом подошло начальство.

Все пожарные машины отъехали за водой, на месте у военных оказался собственный танк, мы попробовали с помощью него тоже тушить, но результата это не принесло. Мы ждали следующую бригаду с водой. Когда машины с ней прибыли, мы вернулись и, объединившись, начали вместе тушить пожар с разных сторон. Меня направили на заднюю часть, и в этот момент прогремел взрыв. С тех пор я не помню ничего», — прокомментировал Асыл Мухамбетжанов.

Как передает портал, когда Асыл очнулся, то сделал попытку подползти к дереву. Едва до него добравшись, он снова потерял сознание. Пришел в себя только ночью, когда его госпитализировали. Получается, что в бессознательном состоянии он пролежал несколько часов.

По данным журналистов, сейчас Асыл находится в больнице. Его начальник — оперативный дежурный службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Александр Макропуло — погиб при первой взрывной волне. Его похоронили сегодня в Таразе. Александру было всего 50 лет.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 14 человек.

Напомним, 26 августа в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошла серия взрывов неустановленных предметов. Всего было порядка 10 взрывов.

29 августа объявлен национальным днем траура в Казахстане.

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