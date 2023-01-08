Завершается первая декада января. Какой будет погода?

В первой декаде января в Казахстане ожидается влияние интенсивных Атлантических и Южных циклонов, что обусловит неустойчивый характер погоды.

В северной половине республики прогнозируются снегопады с метелью, в южной половине страны — осадки (дождь, мокрый снег), на юге и востоке Казахстана возможны временами сильные осадки. В юго-западной половине страны не исключены туманы и гололедные явления. С активными циклонами на большей части Казахстана ожидается усиление ветра 15-20 м/с, временами с порывами 23-28 м/с.

На большей части республики прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -15-25°С до -3-12°С, днем от -7-15°С, до 0,-8°С; на юге и на юго-востоке страны — ночью от -5-15°С до -5+2°С, днем от 0,-8°С до +1+8°С.

В западных регионах ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от -5+5°С до -15-25°С, днем от -3+8°С до -10-20°С. К концу первой декады января с северо-западным антициклоном понижение температурного фона ожидается на большей части Казахстана ночью до -20-30°С, днем до -10-18°С, на юго-западе, юге, юго-востоке страны — ночью до -10-20°С, днем до -5-15°С.

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