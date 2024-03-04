Завершат старые и начнут строить новые. В акимате Костаная обсудили планы по строительство многоэтажек

В микрорайоне Береке в этом году планируют сдать 15 многоэтажек. Здесь особых проблем, отмечают в акимате областного центра, быть не должно. «Отбасы банк» по ним уже даже начал процедуру распределения квартир. Здесь не только завершат, но начнут строительство еще 4 многоэтажных домов.

В микрорайоне «Аэропорт», отмечают в отделе строительства, очень надеются, что решится проблема с двумя долгостроями.

«Как раннее упомянул, что арендный дом в мкр. «Аэропорт» введен в эксплуатацию и готов к заселению, однако по дому не выполнены работы по благоустройству территории. Причиной послужило несвоевременное выполнение работ по подведению ИКИ к дому подрядной организацией ТОО «СК-Ретма».Подрядчик по благоустройству определен в 2023 году — ТОО «Мөлдір». Выполнить работы планируется с апреля по июль текущего года. В марте 2024 года планируется ввод дома №45/3, подрядчик — ТОО «Нуркапстройгаз»,- говорит руководитель отдела строительства акимата Костаная Арсаин Байдаулетов.

В мкр Кунай в этом году запланированы к вводу 14 кредитных домов, но здесь не все ладно, отмечают в отделе строительства. Один дом планируется сдать уже в марте, второй в апреле. По трем начата процедура корректировки ПСД, если все пройдет удачно, их сдадут в сентябре. По десяти домам в мкр Кунай, за которые взялось ТОО «Риголит», идут судебные процессы и будут ли дома сданы, как обозначено, в будущем августе, сомневаются очень многие. Все зависит от решений суда. При этом уже сданные многоэтажки в Кунае начали подключать к природному газу, вся техдокументация и подрядчики готовы, но не ОСИ.

«Теперь есть фасадный газопровод. Я так понял, что жители не хотят. ОСИ должны заключить договор на обслуживание. Сумма какая? — 40 тысяч тенге в год. — 40 тысяч тенге в год мы вместо них искать не будем, поэтому надо сказать, чтобы ноги не свешивали: ОСИ и люди, 40 тысяч с одного дома, в доме 45 квартир неужели нельзя собрать эти деньги?, — говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

Аким Костаная также рекомендовал по одному из долгостроев в мкрн Аэропорт, где пока не завершено благоустройство территории, все же начать в него заселение. Об этом люди, по его словам, уже просят сами. Но при этом поручил донести до каждого из новоселов о возможных проблемах, связанных с отсутствием благоустройства в их дворах.

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