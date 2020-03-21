Заявление вице-президента машиностроительного завода Агромашхолдинг Динары Шукижановой

20 марта 2020 года Первый Президент страны Н.А.Назарбаев обратился к народу Казахстана и призвал всех соотечественников сплотиться в это непростое для страны время.

В своем обращении Елбасы отметил, что в борьбе с коронавирусом усилий одного государства недостаточно. Поэтому каждый гражданин должен внести свой посильный вклад в общее дело.

Кроме того, Елбасы предложил открыть республиканский фонд для борьбы с коронавирусом и призвал отечественных предпринимателей не оставаться в стороне в поддержке нуждающихся в помощи граждан.

Я, Динара Шукижанова, – вице-президент машиностроительных заводов Агромашхолдинг, Сарыарка Автопром и победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» всецело поддерживаю инициативы Елбасы по сохранению социальной стабильности в обществе.

В свою очередь хочу заверить, что наше предприятие продолжит поддержку работников завода и текущая ситуация никак не отразится на их занятости и доходах.

Я уверена, что как и во все времена, сплоченность и единство нашего народа помогут благополучно преодолеть нам это испытание.

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