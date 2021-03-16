Завод по производству детского питания построят в Костанайской области

В этом году в Костанайской области запланирована реализация 12 инвестиционных проектов, из них пять в растениеводстве, четыре в животноводстве, три — связанные с переработкой сельхозпродукции. К примеру, агрохолдинг ТОО «Олжа Агро» намерен реализовать девять проектов, сообщает alau.kz

В их числе строительство восемь молочно-товарных ферм мощностью 1200 голов КРС каждая и завода по производству детского питания, где намерены заняться переработкой молока от 50 до 240 тонн в сутки. Предварительная стоимость завода — 24 млн долларов США, а строительство 8 молочно-товарных ферм может обойтись в 2,5 раза больше. Завод будет построен либо в Костанае, либо в Костанайском районе и запущен в 2023 году.

«ТОО «Надеждинка» (Костанайский район) в текущем году приступает к строительству МТФ на 1000 голов КРС, стоимость проекта 4,5 млрд тенге, с созданием 60 рабочих мест. АО «Баян Сулу» до 2023 года построит новый бисквитный цех стоимостью 10 млрд тенге, будет создано 260 рабочих мест», — сообщил первый заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов.

В районе имени Беймбета Майлина ТОО «Қарқын Құс» начнет реализацию крупного проекта по модернизации птицефабрики по выращиванию мясных пород бройлеров. Объем — до 10 тысяч тонн в год. Стоимость проекта 5,3 млрд тенге. Акиматам районов и городов поручено взять реализацию проектов на особый контроль и оказывать всяческое содействие в их реализации. Аким области озвучил начало нового проекта от ТОО «Олжа Агро» — «1000 семейных ферм». В ее рамках предусматривается передача семье фермы с поголовьем в сто голов, а затем 100 процентный выкуп у фермеров полученных телят. При этом холдинг будет брать на себя закуп племенного КРС, строительство баз и приобретение сельхозтехники. Сумма инвестиций проекта — 145 млн долларов США. По словам акима области, уже получены 20 процентов заявлений от потенциальных участников программы.

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