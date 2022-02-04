Заводы продают сжиженный газ себе в убыток — Минэнерго

Министр энергетики Болат Акчулаков рассказал, как в Казахстане обеспечиваются низкие цены на сжиженный газ. Напомним, в начале января правительство заморозило цены на сжиженный газ для автомобилей на уровне от 50 до 75 тенге за литр, в зависимости от региона, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Сейчас цена колеблется от 50 до 75 тенге. То есть в самых отдаленных населенных пунктах порог цен составляет 75 тенге, в Мангистауской области — 50 тенге. Однако в течение 180 дней мы должны реформировать систему ценообразования и правила продажи сжиженного газа, как и ГСМ», — сказал Болат Акчулаков на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В рыночной цепочке до сих пор есть ненужные посредники, присутствие которых лишь провоцирует рост цен на топливо, подчеркнул министр:

«Мы, вероятно, исключим таких игроков из цепочки. То есть останутся только те игроки, у которых есть настоящие газопроизводители, газозаправочные и газонакопительные станции. Это позволит нам даже в пределах этой 50-тенговой цены реорганизовать доходность участников в цепочке рынка».

То есть будет пересмотрен баланс доходов между продавцами и производителями газа, пояснил глава ведомства:

«В принципе у газодобытчиков должно быть больше доходов. Ведь себестоимость сжиженного газа на наших заводах может достигать 100 тыс. тенге за тонну. Это означает, что только на производство одного литра газа уйдет около 50 тенге. Пока эти заводы работают с убытком в установленные 180 дней».