Завозил из РФ. Дело о реализации вейпов рассмотрит суд Костаная

17 сентября прокуратурой Костанайской области утвержден протокол ускоренного досудебного расследования по уголовному делу о незаконном ввозе, продаже и распространении вейпов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента экономических расследований области установлено, что житель Костаная приобретает на территории Российской Федерации вейпы, которые незаконно провозит в Казахстан и в последующем реализует через «Telegram» канал.

В ходе обыска по месту жительства обвиняемого обнаружена и изъята вейповая продукция в количестве 7 498 штук.

Санкция статей предусматривает наказание до двух лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Уголовное дело направлено в суд №2 города Костанай.

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