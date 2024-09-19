Завозил из РФ. Дело о реализации вейпов рассмотрит суд Костаная

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17 сентября прокуратурой Костанайской области утвержден протокол ускоренного досудебного расследования по уголовному делу о незаконном ввозе, продаже и распространении вейпов.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента экономических расследований области установлено, что житель Костаная приобретает на территории Российской Федерации вейпы, которые незаконно провозит в Казахстан и в последующем реализует через «Telegram» канал.
В ходе обыска по месту жительства обвиняемого обнаружена и изъята вейповая продукция в количестве 7 498 штук.
Санкция статей предусматривает наказание до двух лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Уголовное дело направлено в суд №2 города Костанай.