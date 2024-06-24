Завозят литр алкоголя за 5 млн тенге. За какую роскошь будут платить казахстанцы?

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин представил шкалу налога на роскошь для владельцев автомобилей и квартир, передает informburo.kz

Во время брифинга в СЦК вице-министр уточнил, что предлагается:

повышенные ставки налога на имущество по объектам недвижимости совокупной стоимостью свыше 450 млн тенге;

дополнительное обложение акцизом легковых авто таможенной стоимостью свыше 75 млн тенге;

дополнительное обложение акцизом дорогостоящей алкогольной и табачной продукции, а также дорогостоящих морских судов, летательных аппаратов.

«Мы планируем дополнительно облагать акцизом в 10% дорогую алкогольную продукцию и табачные изделия. Дорогой алкоголь – это свыше 500 тысяч тенге за литр такого алкоголя. Это дорогие виды коньяка, виски. По данным органов КГД, в прошлом году завозились такие дорогие коньяки, как Macallan и другие премиум класса виски и коньяки, где стоимость литра доходит до 5-6 млн тенге. По сигарам предел поставили, что за штуку одной сигары свыше 10 тысяч деньги будет дополнительное обложение акцизом в размере 10%», – сказал директор Департамента налоговой и таможенной политики Ерлан Сагнаев.

Новый Налоговый кодекс, который начнёт действовать с 2025 года, планируют принять в октябре.

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