СМЭС Костанайской области отменил тарифы на ТБО из-за нарушений Методики расчёта.

Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области удовлетворил иск прокурора города Костаная и признал незаконным решение Костанайского городского маслихата от 13 декабря 2024 года, которым были изменены действующие тарифы на услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами.

Поводом для обращения в суд стало отклонение маслихатом протеста прокурора, в котором указывалось на допущенные нарушения при расчёте утверждённых тарифов. В ходе рассмотрения дела было установлено, что ТОО, формируя полную себестоимость сбора и вывоза ТБО за 2023 год, включило в расчёт расходы, не предусмотренные утверждённой Методикой. Среди них — почтовые и сопутствующие услуги, командировочные, государственная пошлина, нотариальные услуги, текущие и прочие траты, включая утилизацию шин и аккумуляторов, консультационные и информационные услуги, обучение и другие.

Кроме того, при определении себестоимости сортировки и переработки отходов предприятие использовало данные 2018 года на сумму свыше 118 млн тенге. Суд отметил, что согласно пункту 9 Методики, при наличии фактических данных за предыдущие четыре квартала необходимо применять именно их. Тем не менее ТОО не представило расходы за 2023 год, что привело к завышению тарифов.

Суд пришёл к выводу, что маслихат утвердил тарифы с существенными нарушениями требований Методики расчёта и норм законодательства, в связи с чем решение подлежит отмене.

Решение суда не вступило в законную силу.

