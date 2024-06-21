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Зажало в автомобиле мужчину на трассе в Костанайской области

Кадр из видео ДЧС

Костанайские спасатели оказали помощь мужчине при ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.  

Сегодня ночью, на пульт 112 поступил вызов о том, что на автотрассе произошло ДТП. В результате аварии в автомобиле остался зажатым 27-летний мужчина.

По прибытии на место происшествия спасатели аккуратно извлекли пострадавшего с помощью гидравлического инструмента и передали врачам скорой помощи.

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