Информацию распространила пресс-служба акимата Костаная.

В связи с техническими проблемами, зажжение главной ёлки города переносится. О новой дате проведения мероприятия будет сообщено дополнительно. Благодарим за понимание!

Ранее сообщалось, что зажжение ёлки состоится 21 декабря.

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