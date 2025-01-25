Спасатели Костанайской области ликвидировали пожар в двухэтажном здании, сообщает пресс-служба ДЧС.
Инцидент произошёл в селе Айдарлы Карасуского района. На пульт дежурного 101 поступило сообщение о возгорании кровли двухэтажного здания.
К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты. Работа осложнялась тем, что населённый пункт находится в отдалении от районного центра, а деревянное строение быстро воспламенилось. Огонь стремительно распространялся по кровле. Дополнительные сложности создавали плотное задымление, низкая температура воздуха и ветреная погода, что увеличивало риск распространения пламени на соседние здания.
Несмотря на все трудности, пожар был локализован на площади 100 квадратных метров и полностью ликвидирован. Общая площадь здания составляла 250 квадратных метров, но пожарным удалось предотвратить его полное уничтожение и спасти близлежащие строения.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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