Здание ресторана бывшего акима Костаная выставили на торги

Информация о продаже ресторана появилась на портале электронных торгов. Здание находится на трассе «Екатеринбург-Алматы». Его снова выставили на торги.

Данный ресторан был конфискован у бывшего акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова. Как сказано в информации, здание построено в 2014 году. Его площадь

Оценочная стоимость 805 529 000 тенге.

Торги запланированы на 17 ноября. Они пройдут на повышение цены.

Начало торгов 17 ноября.

Общая площадь здания 1558,40 квадратных метров.

Напомним, экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова 11 апреля 2016 года приговорили к 13 годам лишения свободы за взятки. У бывшего чиновника конфисковали имущество и пожизненно запретили работать на госслужбе, передает nur.kz 20 июня 2017 года приговор изменили. В итоге наказание в виде заключения на 7 лет и 6 месяцев. Затем Ахмедбек Ахметжанов попал под амнистию, которая была инициирована в связи с 25-летием Независимости Казахстана, и его срок снова сократился до 6 лет 6 месяцев и 10 дней, тем самым к отбытию было определено 4 года 10 месяцев и 23 дня, во время которых он должен был находиться в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В 2019 году экс-аким попросил освободить его по УДО. В итоге в том же году он вышел на свободу. При этом один из конфискованных у него ресторанов переделали в ЦОН.

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