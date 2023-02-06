В здании бывшего костанайского бизнес-колледжа будет спеццентр

Здание бывшего костанайского бизнес-колледжа давно стояло заброшенным. У местных властей было несколько вариантов, как можно использовать его.

Но длительные тяжбы с прошлым собственником все время отклыдывали решение. Наконец, в прошлом году была озвучена информация о том, что в здании расположатся центр реабилитации для детей с аутизмом и центр активного доголетия. А сейчас слова начали обретать форму. В заброшенном здании вновь слышны голоса и начались строительные работы.

«Данный объект порядка 15 лет пустовал, сейчас мы его будем адаптировать под социальный объект. Здесь определен подрядчик «Градстройсервис» с Туркестанской области в рамках государственных закупок. Стоимость реализации строительно-монтажных работ 624 млн. тенге», — сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области Берик Танжариков.

Объем работ и сроки их выполнения довольно сжатые. По словам Берика Танжарикова, за февраль подрядчик должен провести уборку мусора, а его в пустующем сдании его скопилось довольно много, и успеть демонтировать все старые ненужные конструкции. В конце февраля должны начаться работы по наружным инженерным сетям, чтобы можно было локально запускать опотление и приступить к отделочным работам внутри. А к концу июля объект должен быть сдан.

По словам акима Костанайской области Кумара Аксакалова, который посетил стройку, область сегодня очень нуждается в таком центре. Сейчас в регионе 2600 детей с инвалидностью, около 300 из них — потенциальные воспитанники нового центра. Это дети, имеющие расстройство аутистического спектра или иные ментальные особенности.

«Здесь с утра будут находится дети сейчас пока принято решение о четырех с половиной часах пребывания в этом месте, где во время посещения данного центра с детьми будут заниматься специалисты. Дефектологи, специалисты узкой направленности и будем выправлять ситуацию», — сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Возможно, что в перспективе дети смогут находиться в центре и полный день, заметил глава региона. Кстати, соседи особенных детей в этом здании — Центр активного долголетия, будут иметь свой отдельный вход и 500 квадратных метров площади на первои этаже будет отдано именно им.

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