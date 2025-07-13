Как стало известно alau.kz костанайский перевозчик ИП «Брунер» подал иск в суд на акимат областного центра.

Информацию об этом нам подтвердили в пресс-службе областного суда.

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«Подан иск об изменении схемы и графика движении маршрута №120. Истец — ИП «Бурнер». Ответчик — аппарат акима Костаная», — сообщили в пресс-службе облсуда.

Заседание назначено на 15 июля.

Напомним, на совещании в городском акимате обсуждали вопрос изменения маршрута №120.

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