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Перевозчик подал в суд. Ответчик акимат Костаная

— Сегодня, 15:24
Изображение для новости: Перевозчик подал в суд. Ответчик акимат Костаная

pixabay.com

Как стало известно alau.kz костанайский перевозчик ИП «Брунер» подал иск в суд на акимат областного центра.

Информацию об этом нам подтвердили в пресс-службе областного суда.

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«Подан иск об изменении схемы и графика движении маршрута №120. Истец — ИП «Бурнер». Ответчик — аппарат акима Костаная», — сообщили в пресс-службе облсуда.

Заседание назначено на 15 июля.

Напомним, на совещании в городском акимате обсуждали вопрос изменения маршрута №120.



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