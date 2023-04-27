«Здесь покупают дома политики, актеры и казахи». Как казахстанцы тратят миллионы на недвижимость за рубежом

Казахстанцы предпочитают вкладываться в не просто роскошные, а в так называемые умные покупки. Все чаще клиенты из Казахстана скупают жилье за рубежом с целью либо дальнейшей перепродажи, либо сдачи в аренду. И лишь в редких случаях люди берут для собственного проживания. Так говорят специалисты по недвижимости в США и Испании. В какие города и закрытые лакшери зоны едут клиенты из Казахстана и по каким ценам они готовы выкупать дома — об этом читайте в материале корреспондента Tengrinews.kz.

Риелтор из Испании: «Здесь покупают дома политики, певцы, актеры и казахи»

В Испании к покупке недвижимости интерес у казахстанцев возрос в последние два года. Спрос идет на жилье на сумму, превышающую 500 тысяч евро, поскольку такая недвижимость дает право на получение Золотой визы (вид на жительство, который выдают иностранцам за инвестиции). Такую информацию нам предоставила специалист по недвижимости в Испании Наталья Чойна. По ее словам, покупатели приезжают из Астаны, Алматы, были также из Павлодара.

«Чаще всего такие покупки рассматриваются как инвестиции. Деньги вкладываются в жилье для дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду. А на юге Испании высокая рентабельность, так как здесь сдается в аренду практически все».

Казахстанцы покупают недвижимость на побережье Коста-дель-Соль в Малаге, в Марбелье, Эстепоне и особенно привлекательны для них такие зоны, как Золотая Миля, Пуэрто Банус, Сьерра-Бланка, Новая Золотая Миля.

Также есть покупатели из Казахстана, которые приобретают виллы в Ла Загалета — это заповедная зона среди дикой природы с шикарными видами на Средиземное море, Гибралтар, с несколькими гольф полями, ресторанами, охраной 24/7, вертолетной площадкой.

«Здесь покупают дома политики, певцы, актеры и казахи. В комплексе Ла Загалета средняя стоимость жилья — от 10 миллионов евро. В прошлом году мы продали виллы, которые стоили по 32 миллиона евро. Самый дорогой дом стоит 35 миллионов евро. В зоне Сьерра-Бланка цена дома в среднем от 3-5 миллионов евро и выше. Это закрытые элитные комплексы с повышенным уровнем безопасности. Состоятельные люди предпочитают находиться в таких эксклюзивных лакшери зонах».

Фото: Facebook Natali Choina

Недвижимостью казахстанцы продолжают интересоваться, несмотря на то, что цены в Испании, как и в большинстве стран, в связи с войной в Украине повысились.

«На юге Испании, в частности, если мы говорим о Коста-дель-Соль, стоимость однушки в старом доме — от 200 тысяч евро. В новостройках — 250-300 тысяч евро. На первой береговой линии квартиры стоят в пределах 400 тысяч евро. Двушка с бассейном и садом идет от 300 тысяч евро. На цены влияет удаленность от моря, вид из окна, этаж и т.д.»

При покупке и сдаче в аренду жилья в Испании казахстанцы должны учитывать несколько важных моментов:

«Во-первых, важно обращаться к проверенным агентам. Если агент показывает квартиру и говорит, что у него есть доверенность от хозяина на продажу, то уже закрадываются сомнения в отношении этого человека. А если даже это действительно так, то доверенность должна быть нотариально заверена.

Во-вторых, прежде чем оформлять покупку, все документы на недвижимость следует проверить с адвокатом, так как есть некоторые объекты, на которых висит задолженность.

В-третьих, если жилье приобретается с целью сдачи в аренду, то надо обязательно грамотно с юридической точки зрения составить контракт аренды. Аренда обычно оформляется на долгосрочный период — 11 месяцев. Там нужно указать, что люди будут проживать временно. Потому что в Испании есть такой закон, который больше защищает права арендаторов, чем хозяев квартиры.

Бывают случаи, что люди вселяются, потом не платят и их сложно выселить, даже полиция не может с этим справиться. Приходится обращаться в суд, так как по закону ты не можешь выкинуть людей на улицу. А суды здесь затягиваются. И получается, что некоторые владельцы год, а то и полтора не могут из своей законной собственности выселить людей. В этом плане надо всегда перестраховываться», — говорит Наталья Чойна.

Продолжая тему аренды, спикер отметила, что арендное жилье пользуется спросом в таких районах Марбельи, как Золотая миля, Сьерра-Бланка и Пуэрто Банус. Здесь снимают жилье в том числе и казахстанцы.

«Если говорить о долгосрочной аренде, то апартаменты стоят от 3 тысяч евро в месяц и более. Дом — от 5-7 тысяч евро и выше. Что касается краткосрочной аренды, то там такие же суммы, но только в неделю. И в первом, и во втором случаях речь идет про летний сезон.

Вообще найти жилье, которое сдается на долгий срок, здесь не так просто на самом деле. А рядом с морем и на короткий срок, там и вовсе сто процентов все занято».

Специалист добавила, что если объект покупается под инвестиции, то важно учитывать близость к морю или гольф полям, а также уточнять, есть ли у него туристическая лицензия (разрешение, которое позволит использовать недвижимость для сдачи в аренду на время отпуска). Если ее нет, то узнать, нет ли каких-либо ограничений на ее получение. Так как некоторые комплексы не разрешают сдавать жилье на кратковременный срок и получить такого вида лицензию потом практически будет невозможно.

Риелтор из США: «Казахстанцы стали задумываться о том, чтобы это была не просто квартирка с видом на океан, а умная покупка, приносящая деньги»

Специалист по недвижимости в США Мария Невская также говорит о том, что казахстанцы берут недвижимость чаще с целью дальнейшей сдачи в аренду.

«Они отправляют учиться ребенка в Америку, там покупают недвижимость, сдают ее и тем самым оплачивают ему проживание. Бывает, он сам живет в купленном доме и еще сдает комнаты трем-четырем студентам. Некоторые берут дуплексы (дом на две семьи, разделенный пополам) и отдельно стоящие дома, в которых половину сдают. Это стало популярно еще во время появления коронавируса, когда стали снимать дома, не квартиры. У тебя отдельный вход, ты ни с кем не пересекаешься, и люди к этому привыкли».

По словам Марии, казахстанцы предпочитают брать недвижимость в штатах Флорида, Мэриленд, Джорджия, Калифорния. И есть две основные причины, которые притягивают туда наших соотечественников: образование и крупные компании.

«Мэриленд, потому что близко к Вашингтону и земля там более доступна. В самом Вашингтоне недвижимость дороже. Также здесь много госкомпаний, международных корпораций. Флорида, Джорджия и Калифорния, потому что там университеты, комфортный климат и крупные компании. Казахстанцы — семейные люди, они выбирают места, где есть возможности для развития и образования детей, с хорошими школами (рейтинг должен быть 9-10 баллов), приближенные к детским центрам и русскоязычным комьюнити. А также объединяются с киргизами, узбеками, татарами и празднуют общие праздники. Из городов у них популярны Атланта, Майами, Вашингтон, Сан-Франциско».

Если казахстанец приезжает один, то он берет себе квартиру. Если с семьей, то таунхаусы или дома. По стоимости спикер предоставила информацию по штатам Мэриленд и Флорида.

«Если рассматривать Мэриленд, то там берут квартиры от 150-200 тысяч долларов до 5-6 миллионов. Дома — от 300 тысяч до 20 миллионов. Самый дорогой дом, который предложен сегодня на рынке, стоит 49 миллионов долларов. Цена варьируется в зависимости от близости к Вашингтону, рейтинга школ, районов, видов из окна, ремонта и года постройки. Иногда продаются 100-150-летние особняки, но там обычно фасад нельзя переделывать, чтобы сохранить исторический архитектурный облик. Во Флориде среди казахстанцев популярны города Майами, Форт-Лодердейл и Уэст-Палм-Бич. Цена дома в Форт-Лодердейл начинается от 500 тысяч. В Майами дом покупают в среднем за 2 миллиона долларов. Однушка идет от 300 тысяч-1,5 миллиона долларов и выше. Примерно в такую же стоимость оценивается таунхаус. На цены влияет близость к океану и те факторы, которые перечислены выше».

Мошеннические схемы, по словам собеседницы, при покупке недвижимости исключены, так как у каждого риелтора есть лицензия и они этой лицензией дорожат. К тому же каждая сделка застрахована.

«Процедура заключения сделки длится в среднем от 30 до 40 дней. Сначала заключается договор с компанией по недвижимости. Вы предоставляете справку из банка о том, что необходимая сумма лежит на вашем счету.

О любой сумме должна быть предоставлена информация — эти деньги должны быть заработаны вами легально. Если у вас есть кредит, то нужен документ о заработке или налоговая декларация. Дальше вместе с риелтором смотрите подходящие варианты.

Следующий этап: к работе приступает инспекция по недвижимости. Дом полностью осматривают и делают отчет о том, какие неисправности там есть и что будет требовать вложений.

Затем все дела переходят юридической компании, которая проверяет, кто и когда владел этим жильем. Каждый запрос отправляется в судебную систему. А это все требует времени.

Граждане других стран берут жилье в том числе и под ипотеку. Для этого они платят первоначальный взнос — 30 процентов. В среднем ипотека выдается на 30 лет. Сейчас под 5-7 процентов годовых».

Сама Мария раньше жила в Казахстане и занималась недвижимостью там. Она говорит, что когда приступила к работе в США, то была удивлена некоторыми фактами.

«Для меня было удивительно узнать, что покупатели и продавцы могут так и не познакомиться друг с другом. Все общение происходит через риелторов. Это делается для того, чтобы сделка прошла мягко, без склок и плюс ко всему учитывается занятость людей. Иногда человек чувствительно относится к своему дому — ему тяжело его продать и обсуждать это с новыми владельцами. Зачастую он может встретиться с новым владельцем только на процедуре обмена ключами».

По словам спикера, при продаже дома собственники стараются сделать его максимально нейтральным: не нагружать картинами, убрать любые личные, в том числе религиозные принадлежности.

«Еще один интересный факт — цена, по которой дом выставлен на продажу, открыта, а по какой цене дом «ушел под контракт», никто не знает и риелторы не могут эту информацию раскрывать. Здесь все это немного похоже на систему закрытого аукциона, то есть нельзя озвучивать, на какие суммы ещё поступали предложения о покупке. Другие клиенты фактически вслепую перебивают другие предложения».

Фото: Facebook Maria Nevskaya

В США есть своя специфика при сдаче жилья в аренду. Там арендодатель запрашивает анкету с проверкой кредитоспособности, подтверждение о наличии работы и что доход составляет как минимум 3 арендных платы. Также проверяются публичные записи из суда о возможных выселениях и судимости. В день заселения нужно заплатить за первый и иногда за последний месяцы аренды, а также внести залог.

Расценки на аренду везде разные. К примеру, в столь популярном среди казахстанцев городе Майами студии сдают за сумму от 1400-4000 долларов и выше. Однокомнатная идет от 2000 долларов, двухкомнатная и трехкомнатная — от 4000-5000 долларов и выше. Примерно такая же стоимость аренды таунхауса. Речь здесь не идет о жилье на первой береговой линии. Там, безусловно, все в разы дороже. В штате Мэриленд, где также проживает немало наших соотечественников, студии — 1300-1800 долларов, однушка — 1500-6000, двушка 1600-7000, а трешка — 2000-6000. Дома — 2500-7000 долларов.

«Казахстанцы любят комфорт и лакшери дома со всеми благами, однозначно с роскошными видами из окна, но в то же время они стали задумываться о том, чтобы это была не просто квартирка с видом на океан, а умная покупка, приносящая деньги», — заключила Мария Невская. Текст: Анастасия Солнцева. Фото предоставлены спикерами, instagram realestate_mrb, instagram nevskaya101

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