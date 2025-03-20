Наши корреспонденты побывали в районе Костанай-2, где каждую весну существует угроза подтопления частных домов. В прошлом году вода затапливала дворы местных жителей, однако в этом году ситуация заметно улучшилась.

Сергей Ванюков, проживающий в этом районе более 20 лет, рассказывает, что ежегодно готовился к паводкам, но избежать воды не удавалось – она проникала даже в дом. Однако, по его словам, после установки ливневых стоков в прошлом году, проблема значительно снизилась. Теперь система отвода воды помогает предотвратить подтопления.

«Эта весна у нас, вы видите? Мы ходим вообще, в школу внучка ходит в кроссовочках, а в прошлом году здесь у нас такая глина была. Я к сыну раньше приезжал в гости сюда весной в апреле, я на машине три рейса делал, чтобы подъехать, родителей высадить, потом самому, с той стороны заезжали. Такая тут вообще жесть была», — вспоминает Сергей Ванюков.

Соседи напротив тоже отмечают, насколько этот сезон отличается от прошлых.

-В этом году топит? Не топит? Какие изменения?

«Отлично! Мы можем выкачать, вон у нас даже вышло, что мы прорыли — она сама уходит. В основном грунтовки в этом году пока нет, надеемся, что все-таки оно ушло из-за вот этой вот дренажки, и будем надеяться, что будет работать. Мы в прошлом году весь год, весь! Мы только в сентябре месяце забыли, что такое качать воду! — вспоминает Любовь Забелина.

Но, так хорошо, как оказалось, не во всех домах. Татьяна Киселева живет через улицу от наших героев, и у нее вот такая картина в ее дворе, не меняется уже годами. Кстати, дом они построили сами больше 20 лет назад.

«Полный колодец! Полный септик! Полный подпол! Двор, весь в воде

Женщина полагает, что вода не покидает территорию ее участка, так как поблизости нет ливневых канализаций.

В Костанае в каждом районе, где риски подтопления высоки, работают гидропосты. Люди могут обращаться туда за помощью самостоятельно либо же оставлять обращения на номер 109 ситуационного центра «Айкомек». На сегодня центром принято больше 90 обращений от костанайцев.

В районе Костанай-2 гидропост разместился у школы №122. Там круглосуточно дежурят сотрудники ЧС, при необходимости они выезжают по адресам. Во время съемки, местные жители приходили туда даже просто за консультацией. Также же посты расположены в жилом массиве Дружба и в садовых обществах города.

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