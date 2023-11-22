Здоровый, работающий человек должен сам копить себе на квартиру — министр Шарлапаев

На заседании Мажилиса Парламента депутат Даулет Мукаев затронул проблему отсутствия доступа к льготной ипотеке для молодых семей в Казахстане, однако его доводы не нашли отклика у министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спор между депутатом и министром возник при обсуждении вопроса получения арендного жилья и льготной ипотеки. Мажилисмен рассказал, что недавно направлял депутатский запрос касательно предоставления арендного жилья на пять лет.

«В период пандемии многие находились дома и много очередников просто выпали из списка. Эта программа была ориентирована на молодежь до 29 лет, но сейчас возрастная категория увеличена. Наша молодежь, которая сейчас без жилья, обивает пороги местных исполнительных органов. Они обращались и к вашим представителям, разъяснение этим молодым людям до сих пор не было дано. Куда они пойдут?», — спросил Даулет Мукаев.

Другой вопрос заключается в условиях арендной программы. Для того, чтобы получить арендное жилье, размер зарплаты должен составлять около 121 тысячи тенге.

«Вы знаете, что за последнее время цены на жилье в Астане, Алматы выросли в разы. Почему бы сейчас не предусмотреть ипотечную программу именно для молодежи? Я направлял депутатский запрос, но получил ответ – отписку, хотел бы здесь более конкретный ответ получить от вас», — сказал Даулет Мукаев

Касательно жилья, как указал министр, предполагается, что здесь люди должны встать на ноги и самостоятельно найти способы для приобретения жилья или квартир в ипотеку.

«Здесь позиция государства должна быть достаточно твердой. Если говорить о молодых, здоровых людях, которые живут в этих квартирах, и людях, о которых мы поднимаем здесь вопрос, – семьи с детьми- инвалидами, дети-сироты. Я считаю, что с точки зрения государства, мы должны приоритезировать именно на социально уязвимых, а не способных работать и зарабатывать деньги. В этом плане, если программа существует и у нее есть ограничения по возрасту и они законодательно ограничены, то, к сожалению, эти люди должны будут сами обеспечить себя жильем», — отметил Канат Шарлапаев.

На его взгляд, приоритет у государства должен быть на тех, кто находится в более худшем положении.

Однако это не устроило парламентария. Депутат напомнил о требованиях «Отбасы банка» в наличии 50% первоначального взноса для молодых семей, что большинству не по силам осуществить.

«Вы знаете, какие лимиты в банках. Даже если у человека 200 тыс. зарплата, то смогут ли они в этом случае накопить 50% от стоимости жилья? Если бы были какие-то альтернативные программы, я бы не поднимал этот вопрос в стенах Парламента. Сами скажите: «Если зарплата 200 тыс. составляет у молодежи, есть возможность накопить 50%?». Ведь это молодые люди, в семьях есть женщины, которые в декрете. Вот вы скажите, сможете вы рассчитать, сможет ли человек при зарплате в 200 тыс. накопить 50% от стоимости жилья? Более половины этой суммы уходит на продукты и другие нужды. Молодежь не имеет возможности при нынешних условиях накопить на жилье», — объяснил Даулет Мукаев.

Между тем глава Минпромышленности настаивал на своем, что молодые и здоровые люди должны работать и копить, а не рассчитывать на льготные ипотеки.

«Опять, чтобы не было путаницы, чтобы мы понимали: если вы здоровый человек и способны работать, то вы должны копить себе на квартиру. Я понимаю, что у всех разные ситуации, но с точки зрения государства, мы будем приоритезировать детей-инвалидов и людей, которые способны работать и зарабатывать, то, извините, я буду выбирать детей-инвалидов. В этом позиция, которую, я считаю, мы должны поддерживать. И в этом плане, если есть альтернатива, о которой вы говорите, хотите создать отдельную программу еще, достаточно уже существует программ! Единственный ответ – это быть финансово грамотным и накапливать деньги, и пытаться получить ипотеку в рамках тех программ, которые сейчас уже существуют», — ответил Канат Шарлапаев.

На заседании депутаты Мажилиса также одобрили в первом чтении проект закона, в котором предлагают увеличить срок отсутствия жилья для постановки в очередь нуждающихся в жилище до 10 лет.

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