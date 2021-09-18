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«Зеленая» зона пополнилась еще одним регионом в Казахстане

bbc.com

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Еще один регион перешел в «зеленую» зону по коронавирусу в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах опубликовал Минздрав.

На 18 сентября ситуация выглядит следующим образом:- в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области;

— в «желтой» зоне: Шымкент, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Алматинская, Мангистауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области;

— в «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская области.

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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