«Зеленая» зона пополнилась еще одним регионом в Казахстане

Еще один регион перешел в «зеленую» зону по коронавирусу в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах опубликовал Минздрав.

На 18 сентября ситуация выглядит следующим образом:- в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области; — в «желтой» зоне: Шымкент, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Алматинская, Мангистауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области; — в «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская области.

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