«Зеленая» зона пополнилась еще одним регионом в Казахстане

bbc.com
Еще один регион перешел в «зеленую» зону по коронавирусу в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах опубликовал Минздрав.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
На 18 сентября ситуация выглядит следующим образом:- в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области;
— в «желтой» зоне: Шымкент, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Алматинская, Мангистауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области;
— в «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская области.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области