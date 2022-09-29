Зеленый коридор планируют открыть на казахстанско-российской границе

На границе с Россией для казахстанских граждан и машин с продовольствием планируют создать зеленый коридор. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передает Tengrinews.kz.

Он пояснил, что число приехавших в Казахстан россиян небольшое относительно общего населения страны и на продовольственную безопасность они не повлияют.

Могут быть какие-то региональные диспропорции, но мы сейчас решаем эти вопросы. Вчера я провел совещание с госорганами, с правоохранительными органами. Поговорил со своим коллегой, вице-премьером России. Потому что на той стороне границы стоят и казахстанские граждане, которым тяжело проехать, и машины с продовольствием.

Вроде договорились, он (вице-премьер России. — Прим.) сделал соответствующее положение. Сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараются обеспечить зеленый коридор для наших граждан и машин с продовольствием. В этом плане я не вижу больших проблем», — сказал Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Напомним, граждане Казахстана несколько дней не могут вернуться на родину из-за гигантских очередей на казахстанско-российской границе, возникших после объявления в России частичной мобилизации.

Ранее житель Уральска рассказал, что уже четвертые сутки вместе с семьей находится в очереди на посту «Маштаково», которая растянулась на 45-50 километров.

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