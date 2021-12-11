«Зеленый» статус будет сохраняться в течение года только при полном курсе вакцинации

almaty.tv
Исполняющая обязанности главного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое карантинное постановление, передает zakon.kz.
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Как уточняется, для лиц, имеющих незаконченный курс вакцинации против COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течении 21 дня после получения первого компонента вакцины. По истечении 21 календарного дня в случае отсутствия второго курса вакцинации статус «зеленый» переводится в «синий».
Для лиц, имеющих законченный курс вакцинации против COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течение года.
Для лиц, прошедших ревакцинацию против COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течение года со дня ревакцинации.
Постановление вступает в силу с 10 декабря 2021 года.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области