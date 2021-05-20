«Зелёная» зона обновилась в Казахстане

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 мая.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

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В «желтой» зоне: Алматинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области.

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В «зелёной» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская области и СКО.

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