«Зелёная» зона обновилась

Фото из открытых источников
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 июня, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
В «красной» зоне: г.Нур-Султан, Карагандинская область.
В «желтой» зоне: г.Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области.
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В «зелёной» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Tags: Алау Казахстан коронавирус Костанай