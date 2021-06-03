«Зелёная» зона обновилась

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 июня, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: г.Нур-Султан, Карагандинская область.

В «желтой» зоне: г.Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области.

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В «зелёной» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.

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