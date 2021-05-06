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«Зелёная» зона в РК уменьшилась

Фото из открытых источников

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 мая.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская области.

В «зелёной» зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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