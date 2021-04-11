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Земельная комиссия рекомендует МСХ запретить строительство жилых домов на посевных площадях личных подсобных хозяйств

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Земельная комиссия рекомендует Министерству сельского хозяйства РК запретить строительство жилых домов на посевных площадях личных подсобных хозяйств. В числе рекомендаций для этого ведомства также запрет для членов земельных комиссий участвовать в конкурсных заседаниях по отводу земель в отношении своих родственников. Об этом сообщает пресс-служба МСХ по итогам третьего заседания Комиссии по земельной реформе, которое прошло сегодня под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова.

Члены комиссии заслушали вопросы и предложения, касающиеся реформы земельных отношений, которые ранее рассматривались в рабочих группах с участием представителей ответственных государственных органов и специалистов отрасли АПК.

По итогам заседания комиссия рекомендовала:

  • Министерству сельского хозяйства РК  – выработать и представить Правительству позицию по вопросу создания комитета по делам сельских территорий; разработать новую норму Земельного кодекса, которая запретит строительство жилых домов на посевных площадях личных подсобных хозяйств; предусмотреть новеллу, которая запретит членам региональных земельных комиссий участвовать в конкурсных заседаниях по отводу земель в отношении своих родственников;
  • Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – в течение года разработать и ввести в действие «Единую государственную систему координат Республики Казахстан»;
  • Министерствам образования и науки, сельского хозяйства, труда и соцзащиты населения – в целях улучшения подготовки студентов  внести изменения в образовательные программы и профессиональные стандарты по специальностям, связанным с землеустройством, земельным кадастром и мониторингом земельных отношений;
  • Министерству экологии, геологии и природных ресурсов совместно с акиматами областей – изменить Правила сенокошения и пастьбы скота на участках государственного лесного фонда, чтобы местное население могло использовать неиспользуемые земли лесных массивов для выпаса скота и заготовки кормов.
  • Как сообщается, были сняты с рассмотрения предложения об упрощении предоставления сельхозземель, а также упрощении процедур и сокращении срока получения гражданства Республики Казахстан кандасами, поскольку эти вопросы либо предусмотрены действующим законодательством, либо вносятся в Парламент в составе новых законопроектов.

    Следующее заседание комиссии запланировано на 17 апреля.

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