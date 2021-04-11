Земельная комиссия рекомендует МСХ запретить строительство жилых домов на посевных площадях личных подсобных хозяйств

Земельная комиссия рекомендует Министерству сельского хозяйства РК запретить строительство жилых домов на посевных площадях личных подсобных хозяйств. В числе рекомендаций для этого ведомства также запрет для членов земельных комиссий участвовать в конкурсных заседаниях по отводу земель в отношении своих родственников. Об этом сообщает пресс-служба МСХ по итогам третьего заседания Комиссии по земельной реформе, которое прошло сегодня под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова.

Члены комиссии заслушали вопросы и предложения, касающиеся реформы земельных отношений, которые ранее рассматривались в рабочих группах с участием представителей ответственных государственных органов и специалистов отрасли АПК.

По итогам заседания комиссия рекомендовала:

Министерству сельского хозяйства РК – выработать и представить Правительству позицию по вопросу создания комитета по делам сельских территорий; разработать новую норму Земельного кодекса, которая запретит строительство жилых домов на посевных площадях личных подсобных хозяйств; предусмотреть новеллу, которая запретит членам региональных земельных комиссий участвовать в конкурсных заседаниях по отводу земель в отношении своих родственников;

Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – в течение года разработать и ввести в действие «Единую государственную систему координат Республики Казахстан»;

Министерствам образования и науки, сельского хозяйства, труда и соцзащиты населения – в целях улучшения подготовки студентов внести изменения в образовательные программы и профессиональные стандарты по специальностям, связанным с землеустройством, земельным кадастром и мониторингом земельных отношений;

Министерству экологии, геологии и природных ресурсов совместно с акиматами областей – изменить Правила сенокошения и пастьбы скота на участках государственного лесного фонда, чтобы местное население могло использовать неиспользуемые земли лесных массивов для выпаса скота и заготовки кормов.

Как сообщается, были сняты с рассмотрения предложения об упрощении предоставления сельхозземель, а также упрощении процедур и сокращении срока получения гражданства Республики Казахстан кандасами, поскольку эти вопросы либо предусмотрены действующим законодательством, либо вносятся в Парламент в составе новых законопроектов. Следующее заседание комиссии запланировано на 17 апреля.

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