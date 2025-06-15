В городе планомерно ведется работа по освобождению мест общего пользования от стационарных и нестационарных объектов. В интересах населения и общественного использования городской инфраструктуры был возвращен участок дороги по улице Рабочая, что позволило существенно разгрузить проспект Назарбаева. Об этом сообщила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Курмангалиева.

В настоящее время ведется работа по изъятию земельных участков павильон по проспекту Аль-Фараби.

«Ведутся переговоры по изъятию земельных участков цветочный павильон на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Майлина, а также аптечный остановочный павильон по улице Алтынсарина, расположенных на землях общего пользования, для государственных нужд.

Вместе с этим, в соответствии с дизайн кодом приведены в соответствие и заменены 13 остановочных павильонов.

«Также произведена реконструкция восьми торговых павильонов по улице Алтынсарина остановка «Спортзал», на проспекте Аль-Фараби остановка «Драмтеатр», по улице Воинов Интернационалистов остановка «15 магазин», по улице Победы павильон «Тандыр», на проспекте Назарбаева павильон «Самса», по улице В.Интернациолистов павильон «Надежда». На стадии реконструкции еще шесть павильонов», — отметила Гулсара Курмангалиева.

Кроме того, до 1 августа текущего года планируется завершить приведение в надлежащее состояние торговых киосков, расположенных на набережной по улице Гашека и в соответствии с утверждёнными эскизными решениями.

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