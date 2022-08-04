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Землепользователи теперь могут передавать право аренды на сельхозучастки друг другу

margin.kz

Важного новшества в истории отечественного землепользования дождались казахстанские аграрии.

С марта этого года, они теперь имеют право отчуждать право землепользования без выкупа у государства. Другими словами, агробизнесмены получили право передавать или продавать право аренды сельхозземли друг другу. Сделать этого раньше они не могли — это было запрещено законом, и в итоге сельхозтоваропроизводители шли на различные ухищрения, чтобы провести такие сделки.

«Это означает легализацию перепродажи права аренды. Раньше шли на внесудебные торги, сейчас этого нет и каждый землевладелец имеет право реализовать в рамках гражданской сделки — это купли-продажи, мены, но без права выкупы земли у государства», — говорит заместитель руководителя департамента по управлению земельными ресурсами Костанайской области Асель Табергенова.

Процедуру отчуждения права землепользования без права выкупа у государства вывели из тени, отмечают специалисты, благодаря новшествам в Земельном Кодексе. Аренду сельхозземли теперь можно перепродать только на тот срок, на который он изначально был взят у государства. Но при этом покупается не только аренда, подчеркивают в департаменте по управлению земельными ресурсами, но и все ограничения по этому участку, ведь он, к примеру, может быть уже заложен.

«И здесь хотелось бы привлечь внимание землепользователей, чтобы они не думали, что при перепродаже данного права, можно оставить эту часть на отчуждения. У нас есть дело по Житикаринскому району, больше 132 тыс. га. 9 тыс. были реализованы, то он то продал, а приобретатель приобрел все это вместе с земельным участком», — говорит Асель Табергенова.

Кстати, перепродать свое право аренды, или же подарить, обменять или отдать по отступному плану сельхозучасток можно только спустя пять лет с момента оформления на него права землепользования. Это сделано также чтобы исключить нерациональное использование земли.

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