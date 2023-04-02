Землетрясение почувствовали в Казахстане

В Алматинской области зарегистрировано землетрясение 2 апреля в 16.56, передает Tengrinews.kz.
Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» Министерства по чрезвычайным ситуациям 2 апреля в 16.56 времени зарегистрировано землетрясение.
«Эпицентр землетрясения расположен в 17 километрах на юг от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 3.6.
Координаты эпицентра 43.07° северной широты 76.81° восточной долготы. Глубина 10 киломтеров. Сведения об ощутимости — 2 балла», — говорится в сообщении.