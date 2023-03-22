Землетрясение: Подземные толчки ощущались в Алматы, Астане, Кызылорде и Туркестанской области

В СОМЭ уточнили, что подземные толчки в 2 балла ощущались также в Алматы, Астане, Кызылорде и Туркестанской области.

Уточнённые данные СОМЭ:

«Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): город Шымкент , Тараз – 3 балла, город Алматы, Астана, Кызылорда, Туркестанская область – 2 балла».

Ранее сообщалось, что сильные толчки почувствовали в Шымкенте и Таразе. Жители многоэтажек вышли на улицу.

Эпицентр землетрясения расположен на территории Афганистана. Сильные толчки также почувствовали в Узбекистане и Таджикистане.

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