Землетрясение: Подземные толчки ощущались в Алматы, Астане, Кызылорде и Туркестанской области

В СОМЭ уточнили, что подземные толчки в 2 балла ощущались также в Алматы, Астане, Кызылорде и Туркестанской области.
Уточнённые данные СОМЭ:
«Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): город Шымкент , Тараз – 3 балла, город Алматы, Астана, Кызылорда, Туркестанская область – 2 балла».
Ранее сообщалось, что сильные толчки почувствовали в Шымкенте и Таразе. Жители многоэтажек вышли на улицу.
Эпицентр землетрясения расположен на территории Афганистана. Сильные толчки также почувствовали в Узбекистане и Таджикистане.