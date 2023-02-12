Землетрясение зафиксировано на территории Казахстана, передает Tengrinews.kz.
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«Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 12 февраля 2023 года в 08 часов 10 минут 58 секунд алматинского времени (12 февраля 2023 года в 02 часов 10 минут 58 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 303 километрах на восток от города Алматы на территории Казахстана», — говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
Энергетический класс землетрясения — 8.4.
Магнитуда MPV — 3.8.
Координаты эпицентра — 43.35° с.ш. 80.65° в.д.
Глубина — 15 километров.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.