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8 марта в 08:29 на территории Казахстана зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС страны, очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 48 км от города Зайсан. Речь идет о горной местности в Восточно-Казахстанской области.
Расчетная интенсивность составила: в районе города Зайсан – два балла.
«Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало», – говорится в сообщении.
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