Участок, принадлежащий фирме бывшего чиновника Сергея Кулагина в Акмолинской области, пытаются отсудить, передает КазТАГ.

«Департамент по управлению земельными ресурсами Акмолинской области, и ГНПП «Бурабай» управления делами президента РК подали иски к ТОО «Аскоп», «Интеграция-Целина», и госучреждению «Отдел земельных отношений» Бурабайского района о признании договоров недействительными», — сообщает КазТАГ со ссылкой на определение специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области.

Суд истребовал у НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» кадастровое дело, а также сведения о собственнике участка по адресу город Щучинск, санаторий «Светлый». Кроме того, сотрудники корпорации должны выехать на место спорной земли.

«Имеет ли место наложение земельного участка под кадастровым номером ТОО «Аскоп» на земельный участок, принадлежащий ГУ «Государственный национальный природный парк «Бурабай» управления делами президента республики Казахстан, друг на друга? По результатам осмотра представить в суд письменное заключение», — говорится в определении суда.

Решение по гражданскому делу еще не вынесено, пока идут судебные разбирательства. По данным из открытых источников, собственником ТОО «Аскоп», «Интеграция Целина» являются бывший государственный деятель, экс-руководитель Сергей Кулагин и его супруга Галина Дмитриевна Кулагина.

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