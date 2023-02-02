Земли компаний Болата Назарбаева вернули государству: появились подробности

Подробности об изъятии земель Болата Назарбаева, получение которых признали незаконным, рассказал председатель республиканского общественного совета по развитию госуправления и противодействию коррупции при партии Amanat Ерлан Саиров, передает Tengrinews.kz.

На сайте партии со ссылкой на Саирова сообщается, что в настоящее время государству уже возвращено 239 тысяч гектаров в Мангистауской области и 60 тысяч гектаров земли в Жамбылской области, собственником которых являлись дочерние компании Болата Назарбаева. Ранее в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой были выявлены 59 земельных участков площадью 244 гектара, собственником которых при сомнительных обстоятельствах стал Болат Назарбаев.

Ерлан Саиров пояснил, что совет по противодействию коррупции при партии Amanat является общественной структурой. Если к ним поступают сигналы, их направляют в Генеральную прокуратуру, чтобы она разобралась в законности или незаконности тех или иных конкретных действий госорганов.

«К нам поступила жалоба от группы лиц в Алматинской области на незаконные действия. И мы направили в Генеральную прокуратуру запрос по 244 гектарам земли в Алматы, Талгаре, Астане, Каскелене и Туркестанской области. Сейчас Генпрокуратура разбирается, там выясняется, что большинство этих земель были выданы незаконно. Генпрокуратура ведет действия, чтобы эти земли вернуть в лоно государства», — пояснил Ерлан Саиров.

Он отметил, что с момента поступления сигнала и до возврата земель государству прошло полгода, жалоба поступила в сентябре 2022 года.

Напомним, в Послании народу 1 сентября 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры в отношении неосвоенных или незаконно предоставленных земель.

«Площадь неосвоенных или незаконно предоставленных земель составляет около 10 миллионов гектаров. Правительство и акиматы должны до конца следующего года принять конкретные решения в отношении этих земель», — сказал Глава государства.

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