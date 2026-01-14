В акимате Костаная рассказали о работе отдела земельных отношений и результатах предоставления участков под застройку.

Марат Темирбаев, руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная, сообщил, что учреждение ведёт приём физических и юридических лиц и рассматривает обращения по вопросам разъяснения норм земельного законодательства, предоставления информации о номере очередности на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство и другим направлениям.

«За период 2025 года рассмотрено 1983 обращения, что на 22,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из них удовлетворено 1133 обращения, по 847 принято решение об отказе, ещё 3 обращения разъяснены и приняты к сведению», — сообщил Марат Темирбаев.

Одним из механизмов предоставления прав на земельные участки остаётся аукцион. Он проводится в электронном формате на веб-портале реестра государственного имущества по так называемому английскому методу — на повышение цены.

В 2025 году в Костанае было проведено четыре аукциона по продаже права аренды пяти земельных участков общей площадью 3,1 гектара. Участки предназначены для строительства коммерческих объектов в микрорайоне Кунай.

По итогам торгов в городской бюджет поступило 85,2 млн тенге, что в 19 раз превысило стартовую стоимость участков, составлявшую 4,6 млн тенге. После освоения территории в микрорайоне планируется открытие продовольственных магазинов, крытого рынка, аптеки и предприятия общественного питания.

