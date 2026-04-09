Земля снова доступна: в Казахстане возобновили выдачу участков

В Казахстане возобновили выдачу земельных участков населению. Речь идет о возвращении ранее приостановленного процесса, который в разные годы тормозился на уровне местных акиматов, передает inbusiness.kz
Теперь граждане вновь смогут получать участки до 10 соток под строительство жилья.
В профильном комитете пояснили: «возобновление» означает снятие ограничений, из-за которых ранее заявления не рассматривались. Среди причин остановки — отсутствие необходимой инфраструктуры или изменения в законодательстве.
После восстановления механизма местные органы снова начали принимать и обрабатывать заявки на получение земли. При этом система распределения постепенно модернизируется — в том числе за счет цифровизации, чтобы ускорить очереди и сделать процесс более прозрачным.
Важно: выдача участков по-прежнему зависит от наличия подготовленных территорий с инфраструктурой, поэтому сроки получения могут отличаться в разных регионах.
