Уже 21 апреля нашу планету накроет волна сильных магнитных бурь. Причина — огромная корональная дыра на Солнце, производящая быстрый солнечный ветер.
Отметим, что дыра существенно увеличилась за последние двое суток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Институт космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики
21 апреля вечером вероятность мощной магнитной бури возрастёт до 80%. А 22 апреля прогноз ещё более «впечатляющий» — до 85%. На 23 и 24 апреля метеозависимым гражданам стоит запастись терпением: ожидаются бури уровня G2 — это серьёзно.
К слову, с 25 по 29 апреля геомагнитный фон стабилизируется.
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