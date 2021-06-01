Землю накроет облако солнечной плазмы 1 июня

Землю накроет облако плазмы, выброшенной с Солнца, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Облако было выброшено в космос 28 мая. По словам ученых, это станет самым ярким и быстрым выбросом из атмосферы Солнца, зафиксированным в новом 25 солнечном цикле.

При этом до Земли долетит только периферия облака плазмы, предупредили специалисты. На сайте spaceweather.com уточнили, что первого июня жители широт, близких к полюсам, смогут наблюдать «хорошее световое шоу».

Также в этот день возможны незначительные геомагнитные бури.

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