Землю накроет облако солнечной плазмы 1 июня

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Землю накроет облако плазмы, выброшенной с Солнца, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Облако было выброшено в космос 28 мая. По словам ученых, это станет самым ярким и быстрым выбросом из атмосферы Солнца, зафиксированным в новом 25 солнечном цикле.
Также в этот день возможны незначительные геомагнитные бури.
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