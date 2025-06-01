В ночь на 31 мая на Солнце произошла мощнейшая вспышка класса M8.2, вызвавшая крупнейший за этот год выброс массы – огромного облака солнечной плазмы, которое движется прямо к Земле, сообщает Лаборатория солнечной астрономии, сообщает informburo.kz.

По расчётам, оно достигнет нас уже вечером 1 июня. Ожидается самая сильная за год серия магнитных бурь, уровень которых может подняться до G4 – это почти максимум по шкале (максимум — G5). Такой силы бури могут влиять на работу электросетей, связь, навигацию и самочувствие людей.

Вспышка произошла в активной области № 4100 почти в центре видимого диска Солнца – то есть облако летит точно на Землю. Уже известно, что к основному выбросу добавилось ещё и вещество огромного протуберанца (солнечного шлейфа длиной 150 тысяч километров), который вспышка буквально “сорвала” с поверхности. Это удвоило массу выброшенного вещества – теперь нас ждёт не одно, а сразу два плотных облака плазмы, которые по пути сольются в одно.

«Для тех, кто не привык к космическим снимкам, ниже небольшие пояснения. Телескоп снимает Солнце, находясь примерно около Земли, то есть видит плазму, которая летит на него. Плазменное облако в полете расширяется и увеличивается в размерах, что создаёт оптическую иллюзию, как будто плазма летит не «прямо в объектив», а в стороны вокруг Солнца. Для осознания масштабов: Солнце – белый (не синий) кружок в центре», – пояснили в лаборатории.

По предварительным данным, облако мчится к Земле с рекордной скоростью около 1200 км/с. Всего за 37 часов оно пролетит расстояние в 150 миллионов километров и накроет нашу планету уже 1 июня примерно в 16.00 по Москве (19.00 по Казахстану). Примерно за полчаса до этого облако пройдет точку L1 (там находятся спутники, которые заранее “встретят” бурю). Это позволит дать дополнительное предупреждение всем, кто следит за космической погодой.

Однако стоит отметить, что расчёты разных агентств немного расходятся:

NOAA прогнозирует приход бури чуть позже (около полуночи) и оценивает пиковый индекс чуть ниже — Kp 7.7 вместо 8.0, потому что использует другую модель и скорость выброса (950 км/с против 1200 км/с).

Расчёты российских и европейских служб пока указывают на более ранний и мощный удар.

145 человек наказали за буллинг в РК С начала года 145 человек привлекли к ответственности за буллинг, сообщил заместитель председателя комитета административной...

В борьбе с потопом. Ливнёвки устанавливают в районе "Костанай-2" Решить проблему посредством ливневок намерены в районе Костанай-2. На проблемных улицах их начали устанавливать еще...

Усиление контроля за мобильными переводами. Что нужно знать костанайцам В Казахстане усилят контроль за мобильными переводами между физлицами, чтобы выявлять скрытые доходы от предпринимательской...