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Землю накроют магнитные бури: календарь опасных дат

В следующем месяце нам предстоит пережить еще целый ряд дней с повышенной геомагнитной активностью, передает Telegraf. Подробнее рассказывает Tengri Lifestyle.

Магнитные бури образуются, когда с окрестностями Земли сталкиваются потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой планеты. Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые люди и беременные женщины могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Фото:pexels/pixabay

Чаще всего в этот период проявляются следующие симптомы:

  • головная боль и головокружение;
  • раздражительность и подавленное настроение;
  • повышение или снижение давления;
  • нарушение сна;
  • боль в суставах;
  • апатия и тревога;
  • беспричинная депрессия;
  • нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;
  • обострение хронических заболеваний.

Расписание магнитных бурь на февраль 2023 года

5 февраля – мощная магнитная буря. Рекомендуется избегать тяжелой работы.
7 февраля – магнитная буря средней интенсивности. Придерживайтесь правильного питания и проводите больше времени на свежем воздухе.
10 февраля — сильная магнитная буря. В этот день стоит избегать конфликтов.
15 февраля — слабая магнитная буря. Метеозависимым людям рекомендуется отдыхать.

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