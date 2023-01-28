Землю накроют магнитные бури: календарь опасных дат

В следующем месяце нам предстоит пережить еще целый ряд дней с повышенной геомагнитной активностью, передает Telegraf. Подробнее рассказывает Tengri Lifestyle.
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Магнитные бури образуются, когда с окрестностями Земли сталкиваются потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой планеты. Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые люди и беременные женщины могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.
Фото:pexels/pixabay
Чаще всего в этот период проявляются следующие симптомы:
- головная боль и головокружение;
- раздражительность и подавленное настроение;
- повышение или снижение давления;
- нарушение сна;
- боль в суставах;
- апатия и тревога;
- беспричинная депрессия;
- нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;
- обострение хронических заболеваний.
Расписание магнитных бурь на февраль 2023 года
5 февраля – мощная магнитная буря. Рекомендуется избегать тяжелой работы.
7 февраля – магнитная буря средней интенсивности. Придерживайтесь правильного питания и проводите больше времени на свежем воздухе.
10 февраля — сильная магнитная буря. В этот день стоит избегать конфликтов.
15 февраля — слабая магнитная буря. Метеозависимым людям рекомендуется отдыхать.