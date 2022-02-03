Землю накрыла сильнейшая магнитная буря — сколько будет продолжаться

Отмечается, что в феврале минимум 7 дней возмущения на Солнце будут влиять на самочувствие людей, передаёт Sputnik.kz Первые магнитные бури месяца прогнозируют в ближайшие дни. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, возбуждение магнитоатмосферы и магнитные бури достигнут нашей планеты уже 2 февраля. Продолжатся они и 3-го числа.

«Подъем ожидается после 3:00 по Москве (6:00 по Бишкеку) 2 февраля, длиться он будет сутки, пик ожидается в полночь 3 февраля», — представили график ученые.

Облако плазмы Солнце выбросило еще 30 января, после вспышки средней силы, которая продолжалась 4 часа. 2 февраля солнечная плазма достигнет Земли. Затем последует небольшая передышка, а уже 5-6 февраля магнитная буря вернется на Землю. По мощности она будет примерно такой же, как и 2-3 февраля.

Еще несколько возмущений магнитоатмосферы возможны 10, 18 и 25 февраля. Но такие долгосрочные прогнозы неточны — они еще могут измениться. В том, что касается магнитных бурь, самым точным прогнозом астрономы называют прогноз на ближайшие часы, далее — дни.

В масштабах недель и месяца возможны ошибки. Например, январь изначально должен был оказаться довольно спокойным в плане магнитных возмущений. Однако рост геомагнитной активности ученые регистрировали больше полутора недель.

«Возмущения начали регистрироваться после новогодних каникул», — объяснили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Январь стал одним из наиболее насыщенных геомагнитными событиями месяцем за последние несколько лет. Дело в том, что с начала года на Солнце начался рост активности. Изменения на нем видны фактически невооруженным глазом — конечно, если у вас не полярная ночь. «На диске Солнца присутствуют сразу несколько крупных областей с солнечными пятнами, на изображении короны Солнца в этих местах видны яркие активные области с протяженными системами магнитных петель. Есть вероятность, что общая активность Солнца останется повышенной еще как минимум 1-2 месяца. Продолжение периода активности на более длительный срок маловероятно, так как Солнце находится пока на достаточно ранней стадии солнечного цикла и пик его активности ожидается не раньше середины будущего, 2023 года», — рассказали астрономы. Снизить влияние магнитных бурь можно, изменив образ жизни. Нужно высыпаться, больше находиться на свежем воздухе, следить за питанием, измерять артериальное давление и стараться избегать стрессовых ситуаций.

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