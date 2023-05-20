Землю ожидает самый жаркий период за всю историю наблюдений — климатологи

Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала тревожный доклад, согласно которому в ближайшие пять лет Землю ожидает самый жаркий период за всю историю наблюдений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ИноТВ.

Климатологи выразили уверенность, что на 98 процентов один год из следующих пяти лет между 2023-м и 2027-м будет самым жарким за всю историю наблюдений.

Также ожидается, что глобальная температура более чем на 1,5 градуса Цельсия превысит уровень доиндустриального периода. Этот показатель считается близким к катастрофе, сообщает телеканал WION

Вплоть до 2018 года считалось катастрофой, если бы мир нагрелся примерно на два градуса Цельсия. Позже эта оценка была пересмотрена — это показало, что превышение даже в 1,5 градуса было бы катастрофичным.

Специалисты отметили, что больше всего их беспокоит сочетание ожидаемого Эль-Ниньо (крупномасштабное повышение температуры поверхности в центральной и восточной экваториальных частях Тихого океана) и антропогенного изменения климата.

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