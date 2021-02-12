Зеркальная дата. Сколько пар поженились в Костанае сегодня?

Как отмечают сотрудники РАГСа, традиционно красивые даты вызывают свадебный бум в нашем городе. Произошло это и сегодня, несмотря на каратин. Как проходит регистрация в условиях пандемии, и все ли молодожены выбирают дату заключения брака специально, узнали корреспонденты alau.kz

Узаконить отношения сегодня, в зеркальную дату, в Костанае решили двадцать пар. По сравнению с другими годами, это достаточно большое количество для февраля. Многие костанайцы хотят видеть красивые цифры в первом семейном документе. Так было в 2007-ом году, в 2008 -ом и в 2010-ом. На эти годы пришелся пик пар, считающих три семерки, три восьмерки или десятки счастливыми цифрами.

«Сейчас все склонны. Во-первых, нумерология очень популярна в наше время, поэтому молодые пары выбирают даты похожие. В прошлом году, например, все 20-тые, 20-ое февраля, в декабре тоже, все двойки были заполнены. Активно люди были нацелены», — говорит главный специалист РАГС аппарата акимата Костаная Людмила Тимиргазиева.

А вот Айза и Абулхаир Калиевы говорят, что специально дату не подбирали. Заявление подавали 9-го января и о том, что регистрация брака состоится в «красивую» дату узнали не сразу. Однако, надеются, что игра цифр положительно отразится на их дальнейшей жизни. Не грустят молодожены и по поводу отсутствия белого платья, гостей и пышного торжества. По их мнению, вовсе не это становится залогом будущего семейного счастья.

«В принципе ситуация такая везде, поэтому и такая обстановка. Ну, мы в ходим в положение, что такая ситуация сейчас. Ничего страшного, все впереди и все будет», — говорят молодожёны Айза и Абулхаир Калиевы.