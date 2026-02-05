Госкорпорация Правительство для граждан запустила онлайн-продажу так называемых «красивых» номерных знаков для автомобилей. Об этом сообщает BAQ.KZ.
Новый сервис появился в мобильном приложении ЦОН и позволяет оформить онлайн-заказ «зеркальных» и «желаемых» госномеров без личного посещения спецЦОНа. Процедура занимает всего несколько минут: пользователь выбирает желаемую серию и номер, а регион автоматически определяется по месту регистрации заявителя. Система сразу отображает статус комбинации — свободна она или уже занята.
В случае если номер доступен, пользователь может сразу перейти к оплате и выбрать удобное отделение для получения готового регистрационного знака. Если же выбранная комбинация уже используется, система уведомит об этом и предложит подобрать другой вариант.
В госкорпорации отметили, что запуск сервиса стал очередным шагом в развитии цифровых государственных услуг и направлен на повышение удобства и комфорта для граждан.
