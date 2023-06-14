Зерно на миллионы тенге украли в Казахстане

В Казахстане выявили 17 фактов кражи зерна на миллионы тенге.

Такими данными с LS поделились в МВД.

Как сообщили в ведомстве в ответ на запрос, материальный ущерб был причинен на 10,3 млн тенге. При этом на стадии досудебного расследования было возмещено более 74% суммы (7,7 млн тенге). Так, в 2022 году было зафиксировано семь преступлений, а в 2021 году – 10.

Между тем, в 2019-2020 годы подобных случаев не было выявлено.

По данным МВД, из 17 фактов кражи груза «зерно» 14 были направлены в суд, одно преступление прекращено за примирением сторон. А два факта остаются нераскрытыми.

«Указанные кражи совершены на объектах железнодорожного транспорта в Жамбылской (7), Карагандинской и Туркестанской (по 4) и Костанайской (2) областях», – резюмировали в МВД.

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