Выпуск ТВ-новостей - 02.04.25 - видео https://youtu.be/QnDqYShPyFE
Жаңалықтар — 01.04.25 — видео
Выпуск ТВ-новостей - 01.04.25 - видео https://youtu.be/RbCgMZnjcbQ
Депутат Мурат Абенов на пленарном заседании Мажилиса поднял вопрос о проблемах цифровизации, которые способствуют росту...
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