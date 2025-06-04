Выпуск ТВ-новостей - 03.06.25 - видео https://youtu.be/9XPif8X_XZ0
Жаңалықтар — 02.06.25 — видео
В Министерстве просвещения РК разъяснили о комплектовании групп в дошкольных организациях на 2025-2026 учебный год....
3 июня 2025 года в Казахстан прибыла новая группа лошадей Пржевальского. Это вторая международная транспортировка...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.