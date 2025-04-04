Выпуск ТВ-новостей - 03.04.25 - видео https://youtu.be/q-bFPWEG64U
Жаңалықтар — 03.04.25 — видео
Прогноз погоды по Казахстану на 5-6 апреля представили синоптики Казгидромета. В предстоящие дни на большей...
Перестал ходить в школу. Факт избиения 8-летнего ребенка в Костанайской области прокомментировали в полиции
По факту нанесения телесных повреждений 8-летнему ребенку проживающего в городе Лисаковск полицией начато досудебное расследование....
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