Жаңалықтар — 04.04.25 — видео

Уже известно, что они пешком дошли из Рудного до села Константиновка Костанайского района. Ночью они...

Годовая инфляция в Казахстане достигла 10%, что на 0,6 процентных пункта больше, чем в феврале,...

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