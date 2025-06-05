Представители Департамента экологии, общественные активисты. На окраинах города, таковых, причем довольно масштабных, обнаружено четыре. Теперь...
Жаңалықтар — 04.06.25-видео
Выпуск ТВ-новостей - 04.06.25 - видео https://youtu.be/K4nBzN4YYZ8
Национальный банк Казахстана пересмотрел прогноз инфляции на ближайшие годы. Согласно докладу председателя регулятора Тимура Сулейменова,...
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